Advertisements

"الثروة السمكية": إزالة 5 آلاف حالة تعد على بحيرة المنزلة (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:04 م
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
داليا الحسين
قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية إن بحيرة المنزلة تقع على حدود 4 محافظات هي بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إنفاق مليارات الجنيهات لتطوير البحيرة وتم إزالة 5 آلاف حالة تعدي وتطهير وإزالة الحشائش مشيرا إلى أن تكليفات الرئيس السيسي كانت واضحة بتطوير البحيرات المصرية وتم العمل على تنفيذ التوجيهات.

وتابع أن مساحة البحيرة 250 ألف فدان بعدما كانت مساحتها 750 ألف فدان مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي وصل إلى 83 ألف طن في تطور كبير في الإنتاج بعد عمليات التطوير التي تتم والتي ستنتهي بنهاية العام الجاري.

الكلمات المفتاحية

تعديات بحيرة المنزلة الثروة السمكية

أخبار تهمك

فيوتشر يحصل على توقيع 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

رونالدو يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك يونج بويز (فيديو)

منذ 43 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - القنوات المفتوحة الناقلة لقمة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا وترددها

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة النصر ضد تركتور سانزي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من الإعلان عن مفاجأة سارة لجماهيره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

رسمياً.. بيراميدز يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

منذ أقل من ساعة

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أيمن عمار: مصر تمر بأحسن فترات للثروة السمكية الآن

بعد حديث السيسي.. الهيئة الهندسية والوطنية للتنمية السمكية تطهر بحيرات مصر

شيخ الصيادين: الثروة السمكية تعاني من نقص المياه

كيف اهتم "السيسي" بإنقاذ بحيرات مصر من الإهمال؟

الثروة السمكية: بحيرة المنزلة تنتج ثلث إنتاج مصر من السمك

"حماية الشواطئ": إنتاج بحيرة المنزلة من الأسماك يكفي مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

12:30 م

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

04:30 م

رونالدو يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك يونج بويز (فيديو)

07:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements