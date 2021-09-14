رونالدو يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك يونج بويز (فيديو)

تمكن النجم البرتغالي من تسجيل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في شباك يونج بويز في المباراة التي تجمع بينهم في إطارمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

في خط الوسط: فريد - بول بوجبا - دوني فان دي بيك - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو



