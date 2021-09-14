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النائب العام يحيل طبيبين وموظف بمستشفى خاص للمحاكمة لتنمرهم على ممرض

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:07 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
مـروة هيـكل
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

إحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة الجنائية
هذا وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

ممرض حمادة الصاوي النائب العام

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