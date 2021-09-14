حنان مطاوع تطرح أغنية لابنتها "اماليا" بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو لأغنية غنتها لابنتها الوحيدة اماليا بمناسبة عيد ميلادها الثاني.



وعلقت قائلة:"عید میلاد اغلى ما في حياتي، ربنا يحفظك يباركلی فیکی یا بنتی".



وأضافت:"شكر خاص لكل فريق عمل اغنية ( أماليا ) كلمات والحان عبدالله حسن توزيع شريف حمدان هندسة صوت مهندس محمد جودة تم التسجيل في استديو التكامل تنسيق وادارة شريف محمد".





وكانت أخر اعمال الفنانة حنان مطاوع في رمضان الماضي

هو مسلسل "القاهرة كابول"، مع النجم طارق لطفي من تأليف عبدالرحيم كمال، واخراج حسام علي وقد تسلمت عنه جائزة مؤخرًا من مهرجان "الدير جيست" وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.