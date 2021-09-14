أمطار في 5 محافظات.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

تشهد مصر تحسنا في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الأربعاء، وتستمر خلال الأيام المقبلة.



وقالت الهيئة، في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس، إن غدا الأربعاء، تشهد البلاد تحسنا في الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، على فترات متقطعة.



وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والعريش)



أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من الأربعاء 15 سبتمبر 2021، وحتى يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.



وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.



ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح بين مترين إلى مترين نصف المتر.



وتكون حالة الطقس على مدار يومي الأربعاء والخميس، على النحو التالي:



يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والعريش) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد، على فترات متقطعة.



يوم الخميس 16 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية.