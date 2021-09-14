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بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:13 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
مي شاهين
نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ناهد السباعي علي البحر بإطلالة مشرقة وفستان صيفي جزئ مفتوح من الجنب، وتركت شعرها منسدل مع مكياج هادئ حازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، عمرو وهبة، ناهد السباعي، بسمة، سارة الشامي، مراد يلديم، محمد مهران، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم.

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هبة رجل الغراب ناهد السباعي فيلم ماكو الفجر الفني

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