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خبير اقتصادي: إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يوم تاريخي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:20 م
محمد نجم، الخبير الاقتصادي
محمد نجم، الخبير الاقتصادي
هدى عبدالرازق
قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر حضرها كل قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد دليلا على اهتمام الدولة بتوضيح البيانات والمعلومات عن الدولة.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 
وأشار نجم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن اليوم يوم تاريخي للباحثين لتوفر هذا الكم من المعلومات، منوها إلى أن مصر واجهت مشكلة كبيرة في العقود الماضية بسبب نقص المعلومات والبيانات.

يوم تاريخي للباحثين
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن غياب المعلومة يؤدي إلى فقدان الدولة القدرة على اتخاذ القرار وصنع السياسات، والاستراتيجيات الملائمة للتنمية وهو ما أدركته القيادة السياسية حاليا.

ولفت إلى أنه رغم التحديات والمشاكل التي واجهت مصر السنوات الماضية استطاعت الدولة تحقيق نجاحات تنموية ملموسة أمام العالم كله.

الكلمات المفتاحية

محمد نجم خبير اقتصادي تقرير التنمية البشرية الأمم المتحدة

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