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كواليس فشل انضمام بيدري إلى بايرن ميونخ

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني حاول التعاقد مع الإسباني بيدري جونزاليس نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فشل انضمام بيدري إلى بايرن ميونخ
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن بيدري البالغ من العمر 18 عامًا انضم إلى برشلونة في صيف 2020 من صفوف لاس بالماس وسرعان ما أثبت جودته وحجز مقعدًا في التشكيل الأساسي. 


وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه عقب فترة وجيزة من مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة التاريخية والتي حسمها النادي البافاري بثمانية أهداف مقابل هدفين قدم البايرن عرضًا للنادي الكتالوني من أجل التعاقد مع بيدري مقابل 40 مليون يورو.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيدري وقتها لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة وانضم إلى النادي الكتالوني مقابل 5 ملايين يورو فقط.


وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن القيمة السوقية لبيدري وقتها كانت تبلغ 15 مليون يورو لكن بايرن ميونخ اكتشف بالفعل موهبته الرائعة.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه سبق لجوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ أن أبدى إعجابه ببيدري حتى قبل تولي تدريب النادي البافاري.


ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريحات ناجلسمان عن بيدري عندما كان مديرًا فنيًا للايبزيج:"في كرة القدم العالمية، هناك لاعبون جيدون في سن 18 عامًا، بيدري على سبيل المثال".

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