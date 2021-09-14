ترتيبات أمنية وإجراءات احترازية قبل انطلاق احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة

قامت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي باتخاذ جميع الترتيبات الأمنية والإجراءات الاحترازية قبل انطلاق حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يبدأ في الثامنة مساء ‏اليوم، وسط حضور لفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

ترتيبات احتفالية الأهلي اليوم

وأكدت إدارة النادي الأهلي أن حضور احتفالية تدشين النجمة العاشرة يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة ‏القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، في ظل الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى ‏تقليص أعداد المدعوين لحضور الاحتفالية، حفاظًا على سلامة ‏الجميع.‏

واتخذت إدارة النادي الأهلي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية تدشين النجمة ‏العاشرة على قميص الفريق الأول لكرة القدم، حيث تقرر دخول الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي ‏المطل على مستشفى المعلمين.‏

وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي ‏بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.