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رسميًا | سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الحارس محمود كوكو ٣ مواسم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة. 

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الحارس محمود كوكو ٣ مواسم

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، وانتظم في التدريب الختامي قبل المعسكر المغلق الذي ينطلق غدًا في شرم الشيخ. 


يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.

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