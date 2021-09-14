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في ذكرى وفاته.. أعمال فنية قدمت شخصية المشير عبد الحكيم عامر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:29 م
عبدالحكيم عامر
عبدالحكيم عامر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة المشير عبد الحكيم عامر، احد رجال ثورة يوليو 1952 في مصر، وكان صديقًا للرئيس جمال عبد الناصر ووزير الحربية حتى حرب 1967، وقائد عام للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية.

فقد تم تجسيد شخصية المشير في العديد من الأعمال الفنية التاريخية والوطنية التي قدمت الرئيس عبدالناصر، وقدم على استحياء في فيلم "ملف سامية شعراوي" في 1988.

و لكن منذ تسعينيات القرن الماضي، بدأت الأعمال الفنية تقدمه سواء شخصية ثانوية أو رئيسية في العمل.

- عبد الله غيث

جسد شخصية المشير في فيلم "ملف سامية شعراوي"، إنتاج 1988، لكن دون ذكر اسمه بشكل مباشر، لكن تم تقديمه كقائد للقوات المسلحة في فترة الستينات، والعمل تناول هذه الفترة مع الإشارة إلى نكسة 1967، والفيلم بطولة نادية الجندي، وتأليف وجيه أبو ذكرى، وإخراج نادر جلال.

- طارق الدسوقي

قدم شخصية المشير عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56" من انتاج عام 1996، وقام ببطولته أحمد زكي الذي قدم شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، والعمل كتبه محفوظ عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل، وركز الفيلم على عدة شهور من حكم عبدالناصر خلال عام 1956، وتأميم قناة السويس باعتباره من اهم إنجازاته السياسية.

- هشام سليم

جسد شخصية عبدالحكيم عامر، في فيلم "جمال عبد الناصر" إنتاج 1999 بطولة خالد الصاوي، الذي قدم فيه دور الرئيس ناصر، وتناول حياة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والعمل من تأليف وإخراج أيمن القوادري.

- فكري أباظة

جسد شخصية المشير، في فيلم "أيام السادات" إنتاج 2001، بطولة الراحل أحمد زكي، الذي قدم دور الرئيس الراحل السادات، فيما قام ممثل يدعى محمود الخولي، بدور "ناصر" في العمل الذي كتبه أحمد بهجت، وأخرجه محمد خان.

- طارق لطفي

قدم شخصية المشير عبدالحكيم عامر، من خلال مسلسل "العندليب حكاية شعب" عام 2006 عن قصة حياة عبد الحليم حافظ، بطولة مجدي كامل، قام بدور ناصر، في هذا العمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، وأخرجه جمال عبد الحميد.

- أحمد صفوت

جسد دور المشير في مسلسل "ناصر" عن حياة جمال عبد الناصر، إنتاج 2008، وفي هذا العام قدم بطل العمل مجدي كامل دور جمال عبد الناصر، والمسلسل من تأليف يسري الجندي، وإخراج السوري باسل الخطيب.

- باسم سمرة

قدم شخصية المشير في مسلسل "صديق العمر"، إنتاج عام 2014، تناول تفاصيل علاقة الصداقة التي جمعت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الحكيم عامر، كتبه محمد ناير وأخرجه عثمان أبو لبن.

- مصطفى عبد السلام

آخر من جسدوا شخصية عبد الحكيم عامر، على الشاشة في مسلسل "الجماعة2" وهو الجزء الثانى لمسلسل "الجماعة"، ويتناول العمل نشأة تنظيم الإخوان المسلمين وتطوره وعلاقته بالسلطة، وكتبه وحيد حامد، وأخرجه شريف البندارى.

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