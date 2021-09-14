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الصين تطرح مزادا على 7.38 مليون برميل نفط في 24 سبتمبر

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
قالت إدارة الاحتياطيات الحكومية الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستطرح في مزاد نحو 7.38 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها التي لم تمر عبر التخليص الجمركي، معظمها من الشرق الأوسط، يوم 24 سبتمبر في الجولة الأولى من مبيعات نادرة من احتياطياتها.

وكانت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستطرح احتياطيات من النفط الخام في الأسواق على مراحل للمساعدة في تحقيق استقرار الأسعار.

وقسمت الكميات المطروحة في جولة البيع الأولى إلى 5 دفعات الأولى 951 ألف برميلا من الخام البحري القطري ونحو 1.1 مليون برميل من خام مزيج فورتيس من بحر الشمال وأكثر من 1.79 مليون برميل من الخام العماني وما يزيد عن 2.95 مليون برميل من مربان و592 ألف برميلا من خام زاكوم العلوي، والخامان الأخيران من أبوظبي.

وقالت الإدارة في مذكرة إنه يتعين على المشاركين في المزاد الالتزام بسياسة التكرير الوطنية والحصول على حصص كافية للاستيراد للحصول على الخام الذي لم يحصل بعد على تصريح جمركي.

وأضافت أن أي كميات مشتراة في المزاد لا تصلح لإعادة البيع.

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