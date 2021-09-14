بماكياج جرئ.. نور تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نور جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "نور" بماكياج جرئ أبرز ملامح وجهها الجميل، وأعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل، وارتدت شيميز باللون الكحلي،وبنطلون جينز مما أثار إعجاب الجمهوز



يذكر أن شاركت الفنانة نور في بطولة مسلسل "ضل راجل" الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وهو بطولة كلًا من ياسر جلال، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، محمد يسري، ومن إخراج أحمد صالح.