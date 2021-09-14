بهذه الطريقة.. أحمد سعيد عبد الغني يروج لمسلسله الجديد "الحرير المخملي"



نشر النجم أحمد سعيد عبد الغني صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام ".





وكانت الصورة لبوستر مسلسله الجديد "الحرير المخملي" الذي سينطلق عرض أولى حلقاته، على أحد المنصات الإلكترونية، وذلك يوم الأحد الموافق يوم 19سيبتمبر.





يذكر أن المسلسل من بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، وكوكبة مميزة من النجوم.