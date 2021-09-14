بإطلالة صيفية.. رايا أبي راشد تستمتع بإجازتها الصيفية

شاركت الإعلامية رايا أبي راشد جمهورها بفيديو لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "رايا" وهي ترتدي فستان من الدانتيل باللون الأبيض في البحر، وتركت شعرها منسدلًا، وعلقت على الفيديو قائلة:"فنيسيا جميلة جدًا لدرجة أنني حتى بعد كل تلك السنوات التي أزورها فيها أشعر بالحماس كأنني أبلغ من العمر عشر سنوات في كل مرة" مما أثار إعجاب الجمهور.



في سياق آخر، يعرض حاليًا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، ويرجع تاريخ عرضه منذ عام 2005.

