السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي أبرز القضايا الإفريقية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.





مناقشة أبرز القضايا الإفريقية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.





اعتزاز بالعلاقات مع مصر

وأكد الرئيس الكونغولي، اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق مع مصر التي تدعم الجهود التنموية للكونغو الديمقراطية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية.



