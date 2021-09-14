استشاري: مخدر الشابو أغلى من الذهب وأضراره خطيرة (فيديو)

قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري علاج الإدمان، إن مخدر الشابو ليس جديدًا وموجود منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا يدخل بشكل مباشر على الجهاز المركزي العصبي للمخ الذي يقوم بإعداد توازن للجسم، معقبًا: "من غير الجهاز العصبي المركزي ده الانسان بيشعر بتهيئات وهلاوس، ويقوم بتصرفات غير رشيدة".



وتابع "عبد الراضي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مخدر الشابو أو مخدر الثلج الأبيض أغلى من الذهب، معقبًا: "جرام مخدر الشابو بـ1500 جنيه، ومشاكله خطيرة جدًا"



ولفت إلى أن البعض يعتقد بأن تناول مخدر الشابو هدفه الشعور بحالة من الهلاوس، ولكن هذا ليس صحيحًا في المطلق، لأن البعض قد يتناوله بهدف خفض الوزن، معقبًا: "بينزل الوزن من خلال تقليل الشهية، ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في الكبد والكلى، بيخلي الإنسان عنده سدة نفس عن الطعام ".



ولفت إلى أن مخدر الشابو يستخدم في علاج بعض الأمراض مثل مرض الصراع، ولكن بقدر قليل من خلال المتخصصين، مشيرًا إلى أن هناك دراسة استشرافية تتحدث بأن معدل انتشار المخدرات إذا استمر على هذا النحو، ففي عام 2030 سيكون هناك4 أفراد متعاطيين للمخدرات من كل 5 أفراد.

