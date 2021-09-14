تامر أمين: "التقسيط فكرة شيطانية.. ودوامته سرقتني بعد زن المدام"

حذر الإعلامي تامر أمين، من لجوء المصريين بمختلف طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى التقسيط لشراء احتياجاتهم.



تحذيرات تامر أمين من التقسيط

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "أتحدى أي حد بالغ سواء ذكر أو أنثى ومش عليه أقساط بداية من الناس اللي شارية مروحة نهاية باللي شاري قصر".



وأضاف: " كلهم مقسطين وإن اختلفت السلع وإن اختلف المستوى المادي، تصدقوا أن فكرة التقسيط اللي اخترعها فكرة شيطانية، وهتلاقي لو أنت شاري موبايل فتمنه اتأخذ منك ثلاث مرات".



التقسيط فكرة شيطانية

وتابع: "أحذركم من مغناطيس التقسيط وشبح التقسيط، هتلاقي اللي مقسط غرقان لشوشته، وبقول للزوجات رفقًا بالأزواج، الزوج دلوقتي بقى يشوف جدول الأقساط والباقي ياريت يقضي البيت وعلشان كده بيشتكي من ضيقة العيشة".



واستطرد: "على فكرة أنا كمان الدوامة سرقتني مع زن المدام، الأقساط تحس إنها سهلة ولكنها خنقة، غصب عنك هتقللك مستواك المعيشي بسبب التقسيط، خد بالك الأقساط جر رجل وهتعيش طول العمر مديون مش هتستمع بالحاجات اللي قسطها".



