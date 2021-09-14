Advertisements

تامر أمين: "التقسيط فكرة شيطانية.. ودوامته سرقتني بعد زن المدام"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:26 م
تامر أمين
تامر أمين
شيماء حسن
حذر الإعلامي تامر أمين، من لجوء المصريين بمختلف طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى التقسيط لشراء احتياجاتهم.

تحذيرات تامر أمين من التقسيط 
وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "أتحدى أي حد بالغ سواء ذكر أو أنثى ومش عليه أقساط بداية من الناس اللي شارية مروحة نهاية باللي شاري قصر".

وأضاف: " كلهم مقسطين وإن اختلفت السلع وإن اختلف المستوى المادي، تصدقوا أن فكرة التقسيط اللي اخترعها فكرة شيطانية، وهتلاقي لو أنت شاري موبايل فتمنه اتأخذ منك ثلاث مرات".

التقسيط فكرة شيطانية 
وتابع: "أحذركم من مغناطيس التقسيط وشبح التقسيط، هتلاقي اللي مقسط غرقان لشوشته، وبقول للزوجات رفقًا بالأزواج، الزوج دلوقتي بقى يشوف جدول الأقساط والباقي ياريت يقضي البيت وعلشان كده بيشتكي من ضيقة العيشة".

واستطرد: "على فكرة أنا كمان الدوامة سرقتني مع زن المدام، الأقساط تحس إنها سهلة ولكنها خنقة، غصب عنك هتقللك مستواك المعيشي بسبب التقسيط، خد بالك الأقساط جر رجل وهتعيش طول العمر مديون مش هتستمع بالحاجات اللي قسطها".

الكلمات المفتاحية

تامر أمين برنامج آخر النهار التقسيط البرسا والبايرن

أخبار تهمك

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهداف مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

منذ ساعة الا ربع

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تامر أمين: تجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير الثوابت

أول تعليق من تامر أمين على أزمة بيراميدز

مفيد فوزي يوجه سؤالا إلى تامر أمين.. والإعلامي يرد: "سخيف"

تامر أمين يقع في موقف محرج على الهواء بسبب مفيد فوزي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

07:59 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

07:55 م

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

08:36 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements