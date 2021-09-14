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إزالة 127 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:30 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 127 حالة تعدي خلال يومين بالموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها،مؤكدًا على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشددًا على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

وقادت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة ازالات بمركز كفر الشيخ، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عماد موسى، حكمدار مديرية الأمن، واللواء هشام مطر، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وتمت إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما شهدت مركز ومدينة سيدي سالم حملة لإزالة التعديات بقيادة شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع عدد من القيادات الشرطية.

وقال محافظ كفر الشيخ أنه تم تنفيذ ازالة لـ 127حالة مخالفة بكفر الشيخ وسيدي سالم، منهم 109 حالة مبنى مخالف على مساحة 3827 متر مربع وتنفيذ إزاله لـ 18 حالة تعدى زراعي على مساحة 3 أفدن، و8 قيراط وسهم،لانطلاق الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ حملة لازالة التعديات اراضي الدوله

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