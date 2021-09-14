أحمد موسى: المواطن يتحدث مع الرئيس دون حواجز أو خوف (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في منطقة الرويسات وحديثه مع عدد من المواطنين يحمل العديد من الرسائل المهمة خاصة أن الحديث مع المواطنين كان مطولا ووديا واستمع الرئيس فيه للمشاكل والطلبات.



وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الناس بتتكلم مع رئيس الجمهورية بتلقائية والرئيس استمع وأنصت بكل اهتمام للمطالب دون حواجز".



وتابع أن المواطن يستطيع اليوم أن يتحدث مع رئيس الجمهورية دون خوف ويحكي عن المشاكل والأزمات بما يعكس حالة الالتحام بين رئيس الجمهورية والمواطنين وحتى الأطفال اللذين التفوا حول الرئيس بتلقائية.

