القومية الأنفاق: 750 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالمترو خلال 12 عاما



تأسيس شبكات نقل ذكية

وأشار "والي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يعملون على تأسيس شبكات نقل ذكية تتيح انتقال المواطن بسرعة وسهولة، فضلا عن تقليل الانبعاثات الملوثة، وتخفيف الضغط على الطرق والمحاور المرورية.



الاستثمارات بالمترو

واوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في شبكة مترو الأنفاق خلال الفترة من 1980 وحتى 2013 بلغت 41 مليار جنيه، بينما سيصل حجم الاستثمارات خلال الفترة من 2013 وحتى 2025 إلى نحو 750 مليار جنيه.



قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك خطة طموحة للارتقاء بمستوى قطاع النقل في مصر على مستوى محافظات الجمهورية.