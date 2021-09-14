خبير يكشف سبب هروب البعض من الدخول في علاقة عاطفية (فيديو)

قال محمد القوصي، خبير تنمية موارد بشرية، إن الشخص الذي تعرض للتحرش أو العنف في الصغر في حاجة إلى متخصص للخروج من هذه المشكلة، حتى لا يعاني من تبعات هذه المشكلة من الناحية النفسية.



التحرش والعنف في الصغر

وتابع "القوصي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن البعض قد يهرب من الدخول في أي علاقة، بسبب شعوره بعدم الأمان في الصغر، معقبًا: "بيهرب من العلاقة، لأنه يخاف من الدخول في علاقة فاشلة، بيقول ممكن يسبني، فيترك الطرف الآخر قبل أن يتركه".



مشاكل الكبر أساسها الصغر

ولفت إلى أن أي مشاكل يعاني منها الشخص في الكبر قد ترجع إلى مشاكل وأحداث حدثت في الصغر، مضيفًا أن علاج المشكلة يكون بالكشف عنها، وبعد ذلك تحليل المشكلة من خلال ورقة وقلم لتنظيم الأفكار، معقبًا: "لو عندك مشكلة في الإحساس بعدم الأمان، فهذا قد يرجع لمشكلة لديك، أو مشكلة لدى الطرف الآخر".



