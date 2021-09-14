Advertisements

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" ورئيس الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:36 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تبادل الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بأبرز القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الكونغولي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق مع مصر التي تدعم الجهود التنموية للكونغو الديمقراطية، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتواكب المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات السياسية.

وأشاد الرئيس من جانبه بالنقلة النوعية التي تشهدها حاليًا مجالات التعاون الثنائي مع الكونغو الديمقراطية، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، وهو ما انعكس على التعاون الاستثماري والتنموي بين الجانبين خاصة في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والبناء والتشييد والطاقة والمياه وغيرها.

الكلمات المفتاحية

الكونغو القضايا الافريقية السيسي اتصال

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

منذ ساعة و 26 دقيقة

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

منذ ساعة الا ربع

شاهد أهداف مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

07:59 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

07:55 م

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

08:36 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements