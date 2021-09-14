ندوة تعريفية لذوي الهمم تحت رعاية مكتب التأهيل الاجتماعي بنصر النوبة



كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

قامت هالة عبد الرؤوف بتعريف أهمية كارنيه الخدمات المتكاملة للتعريف والاستفسار عن معلومات الخدمة الخاص بذوي الهمم، كما اهتمت الندوة بكل ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة لكى يتم الاستفادة من الخدمات التى يقدمها مكتب التأهيل الاجتماعى بنصر النوبة، كما أنه سوف تنطلق ندوات أخرى بالقرى الشمالية وكذلك القرى الجنوبية بنصر النوبة للتعريف عن كل ما يخص ذوى الهمم.

انطلقت ندوة تعريفية بقرار اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2018 عن أهمية كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت الندوة بمدينة كلابشة بنصر النوبة وذلك تحت رعاية الأستاذة هالة عبد الرؤوف أخصائية مكتب التأهيل الإجتماعي بنصر النوبة وبحضور الأستاذة فاطمة مقبول إدريس وكذلك الأستاذ حمدى عبد الرحمن وحضور الأهالس والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.