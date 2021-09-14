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رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:36 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حسن موسى

 

أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباريات دوري الثمانية وقبل النهائي من بطولة كأس مصر، لإتاحة الفرصة أمام إقامة معسكر منتخب مصر مبكرًا.


تأجيل مباريات كأس مصر


وتقرر تأجيل مباريات بطولة كأس مصر، بسبب معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.


وكان من المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية من الكأس يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مواجهتي قبل النهائي يومي 2 و3 أكتوبر.

 

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دوري ال 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا".

 

الجدير بالذكر أن منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروس، يخطط لخوض مباراتين وديتين أمام مالي وتوجو استعدادًا لمواجهتي ليبيا.

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