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نجم ليدز يونايتد بديل الدينامو في مانشستر سيتي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:58 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي استقر على البديل المحتمل لنجمه البرازيلي فيرناندينيو.

بديل فيرناندينيو في مانشستر سيتي

وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر سيتي يراقب الإنجليزي كالفين فيليبس نجم خط وسط ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث يخطط الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي التعاقد معه في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن فيليبس يقدم مستويات رائعة مع ليدز منذ الموسم الماضي لدرجة دفعت جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي للاعتماد عليه أساسيًا في يورو 2020.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا يعتقد أن فيليبس سيكون البديل الأمثل للبرازيلي فيرناندينيو البالغ من العمر 36 عاما الذي يخوض موسمه الأخير مع الفريق السماوي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليدز يونايتد ستطلب ما لا يقل عن 26 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات فيليبس وهو رقم ليس كبيرًا بالنظر لقدرات النجم الإنجليزي.

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