تفاصيل استبدال "توك توك بسيارة فان" وبدء المرحلة الأولى بجمصة

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء المرحلة الأولى من تبديل منظومة استبدال التوك توك بالسيارة الفان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



جاء ذلك تزامنا مع زيارة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء لمدينة جمصة للإطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بأنحاء المدينة.



وفي بشرى سارة لمواطني المدينة فقد بدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى لتشغيل منظومة استبدال التوك توك بسيارات الفان حيث تم بالفعل الانتهاء من ترخيص 4 سيارات وإنهاء كافة إجراءاتهم مع الجهة المانحة والمرور.



ويبلغ إجمالي عدد السيارات المقرر تشغيلها بالمرحلة الاولى 50 سيارة بالمدينة يجري متابعة إجراءات الحصول عليهم حيث من المقرر تشغيل 5 خطوط سير لخدمة اهالى جمصة بما يساهم في القضاء نهائيا على مشكلات التوك توك بمدينة جمصة..



وقد أوضح اللوء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة جمصة أن تشغيل المنظومة اليوم يأتي ضمن الجهود المبذولة لرئاسة المدينة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حيث تم بالفعل البدء في إستبدال التوكتوك بسيارات الفان.



وقال رئيس المدينة أنه تم تكليف أحمد ماهر ومحمد حسن نائبى رئيس المدينه لمتابعه إنتهاء الاجراءات للحصول على باقى السيارات المقرر تشغيلها لخدمه أهالى مدينه جمصه و15مايو والشيخ زايد.



والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وأن كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ منظومة إستبدال التوك توك بسيارات فان مشيرا أن ذلك يمكن تنفيذه بمساهمة الجهات المانحة مؤكدا أن تنفيذ هذه المنظومة سيتم من خلالها القضاء نهائيا على كافة مشكلات التوك توك بنطاق المحافظة..