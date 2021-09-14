Advertisements

تفاصيل استبدال "توك توك بسيارة فان" وبدء المرحلة الأولى بجمصة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:43 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء المرحلة الأولى من تبديل منظومة استبدال التوك توك بالسيارة الفان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك تزامنا مع زيارة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء لمدينة جمصة للإطمئنان علي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بأنحاء المدينة.

وفي بشرى سارة لمواطني المدينة فقد بدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى لتشغيل منظومة استبدال التوك توك بسيارات الفان حيث تم بالفعل الانتهاء من ترخيص 4 سيارات وإنهاء كافة إجراءاتهم مع الجهة المانحة والمرور.

ويبلغ إجمالي عدد السيارات المقرر تشغيلها بالمرحلة الاولى 50 سيارة بالمدينة يجري متابعة إجراءات الحصول عليهم حيث من المقرر تشغيل 5 خطوط سير لخدمة اهالى جمصة بما يساهم في القضاء نهائيا على مشكلات التوك توك بمدينة جمصة..

وقد أوضح اللوء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة جمصة أن تشغيل المنظومة اليوم يأتي ضمن الجهود المبذولة لرئاسة المدينة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حيث تم بالفعل البدء في إستبدال التوكتوك بسيارات الفان.

وقال رئيس المدينة أنه تم تكليف أحمد ماهر ومحمد حسن نائبى رئيس المدينه لمتابعه إنتهاء الاجراءات للحصول على باقى السيارات المقرر تشغيلها لخدمه أهالى مدينه جمصه و15مايو والشيخ زايد.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وأن كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ منظومة إستبدال التوك توك بسيارات فان مشيرا أن ذلك يمكن تنفيذه بمساهمة الجهات المانحة مؤكدا أن تنفيذ هذه المنظومة سيتم من خلالها القضاء نهائيا على كافة مشكلات التوك توك بنطاق المحافظة..
تفاصيل استبدال "توك توك بسيارة فان" وبدء المرحلة الأولى بجمصة
تفاصيل استبدال "توك توك بسيارة فان" وبدء المرحلة الأولى بجمصة
تفاصيل استبدال "توك توك بسيارة فان" وبدء المرحلة الأولى بجمصة
تفاصيل استبدال "توك توك بسيارة فان" وبدء المرحلة الأولى بجمصة

الكلمات المفتاحية

سيارة فان جمصة توك توك

أخبار تهمك

شاهد أهداف مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

منذ ساعة الا ربع

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

12:57 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

07:55 م

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

08:36 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements