نجم الأولمبياد.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال للزمالك

كشف مصدر مقرب من ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز حقيقة مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك معه لضمه إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الجاري.

مفاوضات الزمالك لضم ناصر منسي

وأوضح المصدر أن ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يرحب بفكرة الرحيل إلى الزمالك في الموسم المقبل بعد ترشيحه فى أكثر من فترة انتقالات للرحيل إلى قلعة ميت عقبة.

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع ناصر منسي لبحث إمكانية ضمه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن ناصر منسي مرتبط بتعاقد مع بيراميدز، ملتزم به، لذا يستلزم على الزمالك الدخول في مفاوضات مع ناديه حال الرغبة فى الحصول على جهوده.

ويعد ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز و منتخب مصر الأولمبي من العناصر الواعدة بالكرة المصرية فى ظل تألقه بالموسم المنقضي مع طلائع الجيش.