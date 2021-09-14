Advertisements

نجم الأولمبياد.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال للزمالك

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بيراميدز
بيراميدز
على خلاف

كشف مصدر مقرب من ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز حقيقة مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك معه لضمه إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

مفاوضات الزمالك لضم ناصر منسي

 

وأوضح المصدر أن ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يرحب بفكرة الرحيل إلى الزمالك في الموسم المقبل بعد ترشيحه فى أكثر من فترة انتقالات للرحيل إلى قلعة ميت عقبة.

 

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع ناصر منسي لبحث إمكانية ضمه إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الموسم الجديد.

 

وأشار المصدر إلى أن ناصر منسي مرتبط بتعاقد مع بيراميدز، ملتزم به، لذا يستلزم على الزمالك الدخول في مفاوضات مع ناديه حال الرغبة فى الحصول على جهوده.

 

ويعد ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز و منتخب مصر الأولمبي من العناصر الواعدة بالكرة المصرية فى ظل تألقه بالموسم المنقضي مع طلائع الجيش.

الكلمات المفتاحية

ناصر منسي بيراميدز الزمالك آلفجر أخبار الزمالك

أخبار تهمك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منذ أقل من ساعة

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

حمدي زكي: شرف لأي لاعب الانضمام للزمالك.. ولكن

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق للزمالك في يناير

مفاجأة مدوية.. تعرف على موقف نجم بيراميدز من العودة للزمالك

كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك بشكل نهائي

نجم بيراميدز يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

تامر النحاس يكشف حقيقة انضمام نجم بيراميدز للزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

12:57 م

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

07:55 م

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

08:36 م

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

01:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements