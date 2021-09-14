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بهذه الطريقة ..إنجي علي تروج لحلقتها مع أشرف عبد الباقي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:08 م
انجي علي
انجي علي
منار أشرف داود
نشرت الإعلامية إنجي علي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية، بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


كانت الصورة لها مع النجم أشرف عبد الباقي، لتروج لحقلتها معه، علقت عليها قائلة:" انتظرونا يوم الخميس مع المحترم والراقي، حبه الشديد للفن جعله أستاذ في مدرسة اتخرج منها المع نجوم الكوميديا النهاردة، غير أدواره مع الكبار الذي جعلت منه الأستاذ، حلقة مع النجم أشرف عبد الباقي نفسي أسأله حاجات كتير، استنونا على نجوم إف إم الساعة ٨".



يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي، كان مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة من بطولات رجال الأمن، الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020.

الكلمات المفتاحية

مسرح مصر راديو الإعلامي انجي علي اسرار النجوم آلفجر أشرف عبدالباقي

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