الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements شاهد أهداف مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:48 م الفجر الرياضي خسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام يانج بويز في دور المجموعات بهدفين مقابل هدف وحيد، ببطولة دوري أبطال أوروبا. الكلمات المفتاحية شاهد أهداف مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا أهداف مانشستر يونايتد أخبار تهمك عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة منذ حوالي 8 ساعات شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل منذ يوم عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك منذ حوالي 21 ساعة نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي منذ حوالي 9 ساعات تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي منذ أقل من ساعة مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي منذ حوالي 8 ساعات خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم منذ حوالي 4 ساعات صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل منذ حوالي 5 ساعات شاهد أهداف مانشستر يونايتد ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا منذ 36 دقيقة عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري منذ حوالي 9 ساعات رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب منذ أقل من ساعة عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال منذ ساعة و نصف النصر السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا منذ أقل من ساعة تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك منذ ساعة و 25 دقيقة عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا منذ يوم تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في كأس السوبر المصري منذ حوالي 3 ساعات موضوعات متعلقة مانشستر يونايتد يسقط أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا