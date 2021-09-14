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مناورات روسية لمكافحة الإرهاب في قرغيزستان

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
وكالات

أجرت القوات الروسية المرابطة في قاعدة "قانت" الجوية في قرغيزستان اليوم الثلاثاء مناورات على مكافحة الإرهاب، في ظل الوضع في أفغانستان.

 

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية أن العسكريين الروس صدوا هجوما شنه مسلحو العدو المفترض على حاجز تابع للجيش الروسي، وفكوا الطوق الذي فرضه العدو المفترض حول الحاجز ومنطقته.

 

وجرت التدريبات على خلفية الوضع في أفغانستان حيث بسطت حركة "طالبان" سيطرتها على كامل أراضي البلاد.

 

وكانت روسيا أجرت في أغسطس الماضي تدريبين مشتركين على حدود أفغانستان، أحدهما مع أوزبكستان وثانيهما مع أوزبكستان وطاجيكستان، شارك فيهما آلاف العسكريين معززين بالطائرات الحربية والمدرعات والمدفعية.

 

وتعد قاعدة "قانت" الجوية الروسية في قرغيزستان عنصرا من قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان.

 

وفي 31 أغسطس أكد الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، أنها لا تخطط لإرسال قوات إلى أفغانستان، مشيرا إلى أنها منظمة دفاعية لا تستطيع إعمال قواتها إلا ضمن حدود منطقة مسؤوليتها.

الكلمات المفتاحية

قرغيزستان طالبان القاعده

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