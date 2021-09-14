إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمعسكر الإسكندرية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر الإسكندرية الذي يخوضه الفريق استعدادا لاستئناف كأس مصر والتحضير للدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية.





قائمة بيراميدز في معسكر الإسكندرية

ويدخل بيراميدز معسكرا إعداديا بمدينة برج العرب لمدة أسبوع بداية من غد الأربعاء وحتى الأربعاء المقبل.

وضمت القائمة المختارة 28 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - المهدي سليمان - أحمد دعدور- عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - عبد الرحمن سيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عبد الله مجدي - عماد ميهوب - صلاح صابر - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - ناصر منسي