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فريدة تمرازا: صممت أزياء لهيفاء وهبي وأنغام (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:47 م
فريدة تمرازا
فريدة تمرازا
قالت فريدة تمرازا، مصممة الأزياء، إن هناك إمكانية لإعداد ملابس للفت الانتباه في الأفراح والمناسبات، وهناك إمكانية لإعداد ملابس تُظهر السيدة بشكل أقل في الوزن 10 كيلو.

وتابعت "تمرازا"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة أيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، أن هناك إمكانية لزيادة الثقة في المرأة من خلال ارتداء الملابس، مشيرة إلى أنها قامت بتصميم الأزياء للكثير من الفنانات مثل هيفاء وهبي والفنانة أنغام.

ولفتت إلى أنها تقوم ببيع ملابسها في المملكة العربية والسعودية وأمريكا ولندن، وباريس، ولكن أزمة كورونا أثرت عليها سلبًا خلال الفترة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي فريدة تمرازا انغام

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