إعصار آيدا أوقف إنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من النفط في نهاية أغسطس





أوقف الإعصار آيدا إنتاج نحو 1.7 مليون برميل من النفط يوميًا في نهاية أغسطس، بحسب تصريحات لوكالة الطاقة الدولية الثلاثاء 14 أغسطس.





وأضافت الهيئة أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي من النفط قد انخفضت بنحو 34.4 مليون برميل في يوليو إلى 2.850 مليار برميل.





وخفضت الوكالة من توقعاتها للطلب على النفط في أغسطس وسبتمبر بنحو 600 ألف برميل يومي بفعل قيود على الحركة في الصين وجنوب شرق آسيا.





وأشارت الوكالة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط قد سجل انخفاضا لمدة 3 أشهر متتالية بحسب تقديراتها بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد 19 من جديد في قارة آسيا.





وقالت إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد 19 من شأنه إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود الجائحة لاسيما في آسيا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.