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وزيرة التخطيط: مصر حققت قفزات هائلة وسط منطقة مضطربة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:16 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كساب أحمد

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التنمية الاقتصادية والتخطيط، أهمية تقرير التنمية البشرية 2021 وتفاصيله، قائلة: "التقرير انتهى بجهد كبير للغاية، وهو مفيد للغاية في عملية التنمية والتطوير، بنظرة محايدة لكل ما حققناه وكل ما نحتاج تحقيقه، بالنقاش مع الخبراء والمتخصصين والمجتمع المدني والقطاع الخاص".

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء: "التقرير أكد أن مصر حققت إنجازات وقفزات هائلة في كل المجالات، مع الوضع في الحسبان الظروف الإقليمية المحيطة، في وسط منطقة مضطربة ومحاربة للإرهاب، بفضل قدرة كبيرة للشعب المصري على احتمال الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي".

تابعت: "إحنا صرفنا كتير أوي، وعملنا شغل كتير أوي، وفي دول عملت أقل مننا ووضعها تحسن عننا، بسبب النمو السكاني، نحن ننمو بشكل كبير جدا، ننمو بأكثر من 2 مليون مواطن كل عام، ورغم ذلك حققنا معدلات نمو إيجابية".

الكلمات المفتاحية

تقرير التنمية البشرية التنميه البشريه

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