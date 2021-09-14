تكريم خاص لمؤمن زكريا في احتفالية الأهلي

شهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة تكريمًا خاصًّا للنجم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، الذي تعذر حضوره لظروف خاصة.

تكريم مؤمن زكريا في حفل الأهلي





وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة عرض فيديو تسجيلي عن مشوار النادي الأهلي عبر التاريخ في بطولات دوري أبطال إفريقيا، الذي شهد تتويجه عشر مرات.

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد وصل إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور احتفالية النادي بـ«تدشين النجمة العاشرة». وكان في استقباله الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما وصل المهندس هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة العاشرة.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت عن العديد من الإجراءات الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، نظرًا لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.

وتأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات السادة الضيوف.