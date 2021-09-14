"القباج" عن تقرير التنمية البشرية: نسير في الطريق السليم

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تخطو وتنطلق انطلاقة دولية جديدة وذلك بعد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر.



وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء أن مصر تسير في الطريق السليم، مشيرة إلى أن برنامج التحول الرقمي ساهم في خفض معدلات الفقر في مصر.



وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على مسببات الفقر، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتثقيف وإعادة التأهيل واستعادة الهوية المصرية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر أكثر حرصًا لتطبيق حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الدستور المصري حدد واجبات وحقوق المواطنين.



وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، أوضحت القباج أن هذا القانون يتبنى أهمية التطوع ويضم العديد من الشباب المساهمين في الأعمال الخيرية.