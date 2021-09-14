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تمرازا: أحلم بإعادة مصر لخريطة الموضة العالمية (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:58 م
فريدة تمرازا
فريدة تمرازا
قالت فريدة تمرازا، مصممة الأزياء، إنها اكتشفت حبها للموضة منذ أن كان عمرها سبع سنوات، معقبة: "وأنا صغيرة وعمري 7 سنوات كنت بقعد أرسم في الوقت اللي أنا فاضية، لاقيت ده الحاجة اللي أنا بحبها، ولم أتخيل العمل كمصممة أزياء".

وتابعت "تمرازا"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة أيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، أنها دخلت الجامعة الأمريكية ودرست التسويق، وبعد أن تخرجت شعرت برغبتها في العمل في شيء يسعدها، لافتة إلى أنها قامت بتغيير مجالها من التسويق إلى تصميم الأزياء، وقامت بإعداد ماجستير في الموضة.

ولفتت إلى أن قامت بإعداد براند تحت اسم عائلتها "تمرازا" وكانت تحلم بإعادة مصر لخريطة الموضة العالمية، خاصة وأن القاهرة عظيمة بثقافتها وحضارتها الفرعونية.

الكلمات المفتاحية

فريدة تمرازا الموضة

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