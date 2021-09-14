الخطيب يهدي موسيماني وعبد الحفيظ والشناوي "عملة الأهلي"
أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير
الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عُملة
الأهلي، وذلك خلال حفل تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة
القدم، الذي أقيم على ملعب التتش.
حفل الأهلي اليوم
واستقبل محمود الخطيب لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري
والطبي على منصة الاحتفالية.
وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي
في إفريقيا خلال النجمة العاشرة، ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية
«الأهلي القمة اسم على مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.
وشهدت حفلة تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس
الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية
والإعلامية والشخصيات العامة.
تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار
النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة
بتسجيله في شكله الجديد.
واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة
باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من
باب النادي المطل على مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج
الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات
الضيوف.