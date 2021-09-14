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الخطيب يهدي موسيماني وعبد الحفيظ والشناوي "عملة الأهلي"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:59 م
موسيماني والخطيب وعبد الحفيظ والشناوي
موسيماني والخطيب وعبد الحفيظ والشناوي
علي نبوي

 

أهدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني ‏المدير الفني للفريق، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، عُملة الأهلي، وذلك ‏خلال حفل تدشين النجمة العاشرة ‏على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب التتش.‏

 

حفل الأهلي اليوم


واستقبل محمود الخطيب لاعبي الفريق والجهاز ‏الفني ‏والإداري والطبي على منصة الاحتفالية.‏

 

وشهد الحفل العديد من الفقرات أبرزها عرض فيديو لمشوار الأهلي في إفريقيا خلال النجمة ‏العاشرة، ومشواره منذ أول بطولة، وشارك نجوم الفن بأغنية «الأهلي القمة اسم على ‏مسمى»، التي قام بتأليفها أيمن بهجت قمر.‏

 

وشهدت حفلة تدشين النجمة العاشرة حضور رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل ‏نجوم ‏الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة.‏

 

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة ‏القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.‏

 

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة ‏العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على ‏مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة ‏المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات الضيوف.‏

الكلمات المفتاحية

موسيماني حفل تدشين النجمة العاشرة النجمة العاشرة الخطيب الأهلي

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