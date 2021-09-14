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رونالدو يفاجئ نجوم مانشستر يونايتد بنظامه الغذائي

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 09:59 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد الإنجليزي فوجئوا بالنظام الغذائي الصارم الذي يتبعه النجم البرتغالي حتى يحافظ على نشاطه بالرغم من أنه في السادسة والثلاثين من عمره.

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وأشارت إذاعة TalkSport البريطانية إلى أن رونالدو سجل في أول ظهور له مع الشياطين الحمر بعد عودته إلى صفوف ناديه القديم الذي رحل عنه في عام 2009 هدفين في مرمى نيوكاسل يوم السبت الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأفادت الإذاعة البريطانية بأنه من المرجح أن يشارك رونالدو اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام يونج بويز السويسري وستتاح له الفرصة من أجل مواصلة حصيلته التهديفية.

وعن نظام كريستيانو الغذائي، قال لي جرانت حارس مرمى المان يونايتد الثالث في تصريحات نقلتها الإذاعة البريطانية:" عندما انتهينا من تناول الطعام يوم الجمعة الماضي كان هناك العديد من الحلويات في القائمة مثل فطيرة التفاح وبراونيز بالكريمة لكن لم يجرؤ أحد على تذوقها".

واختتم جرانت تصريحاته قائلا: "سألني أحد الزملاء (ماذا يوجد في طبق رونالدو ؟) وكان أصح طبق يمكنك تخيله، كان أمامه العديد من الأطباق وكان أحدها يحتوي على الكينوا والأفوكادو وبيضتين مسلوقتين، من الطبيعي أن يكون في هذه الحالة البدنية التي لا تصدق".

 

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