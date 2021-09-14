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ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر

انطلقت منذ قليل احتفالية الأهلي لـ«تدشين النجمة العاشرة» على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي اتخذت الشئون القانونية كافة الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.
وجاءت انطلاقة الاحتفالية ، بعزف السلام الوطني المصري ،قبل بدء الفعاليات الرسمية للحفل.

وحرض ضيوف احتفالية تدشين النجمة العاشرة على التوافد إلى مقر النادي بالجزيرة في وقت مبكر، لحضور الفعاليات التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الفريق القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة العاشرة.

وقامت إدارات النادي المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة حتى تخرج احتفالية تدشين النجمة العاشرة بالصورة التي تليق بالأهلي وبحجم الإنجاز الذي تحقق، ومن بين تلك الإجراءات تنظيم إجراءات دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين.
 
وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات ضيوف احتفالية تدشين النجمة العاشرة. 

وكانت إدارة النادي الأهلي قد كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة باحتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم، وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، وأن تقليص عدد الحضور يعود لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.


ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة
ألبوم صور.. احتفالية الأهلي الكبرى بالنجمة العاشرة

الكلمات المفتاحية

حفل تدشين النجمة العاشرة النجمة العاشرة الأهلي

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