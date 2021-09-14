Advertisements
موجز البرلمان| إشادة واسعة بإطلاق تقرير التنمية البشرية
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:03 م
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
"عربية النواب" تؤيد دعوة شيخ الأزهر لتطوير التعليم بالوطن العربي
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام لدعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم في الوطن العربي، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، وأن يكون ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفعالًا ولا يؤدي إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.. اضغط هنا
برلمانية: تقرير الأمم المتحدة دليل على استقرار الأوضاع في مصر
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١ "مصر المسيرة والمسار" يُعد بالفعل شهادة دولية بمدى تحقيق تقدم في التنمية بتقارير الأمم المتحدة والجهات الشريكة في التنمية.. اضغط هنا.
نائب: توجيهات الرئيس حول الصادرات والواردات تضعنا على خريطة التجارة الدولية
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022، يؤكد عزم القيادة السياسة وسعيها بكل السبل إلى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتحقيق إنجازات متوالية على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها ملف إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.. اضغط هنا
رئيس "سياحة النواب": إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر خطوة تاريخية
أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة.. اضغط هنا.
برلمانية: تحقيق أجندة التنمية المستدامة جعل مصر في مصاف الدول الكبرى
قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية، شهادة جديدة توثقها الدولة المصرية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق المفهوم الصحيح للتنمية البشرية في مختلف المجالات.. اضغط هنا
"عربية النواب" تؤيد دعوة شيخ الأزهر لتطوير التعليم بالوطن العربي
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام لدعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم في الوطن العربي، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، وأن يكون ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفعالًا ولا يؤدي إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.. اضغط هنا
برلمانية: تقرير الأمم المتحدة دليل على استقرار الأوضاع في مصر
قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١ "مصر المسيرة والمسار" يُعد بالفعل شهادة دولية بمدى تحقيق تقدم في التنمية بتقارير الأمم المتحدة والجهات الشريكة في التنمية.. اضغط هنا.
نائب: توجيهات الرئيس حول الصادرات والواردات تضعنا على خريطة التجارة الدولية
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022، يؤكد عزم القيادة السياسة وسعيها بكل السبل إلى وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتحقيق إنجازات متوالية على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها ملف إحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة لتضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.. اضغط هنا
رئيس "سياحة النواب": إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر خطوة تاريخية
أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن إطلاق فعاليات تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تاريخية هامة وبمثابة مرآة تعكس جهود الدولة التنموية ومسيرة الكفاح التي نتجت عنها الإنجازات الضخمة التي تحققت على أرض الجمهورية الجديدة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وقاد عجلة التعمير والبناء والنهضة.. اضغط هنا.
برلمانية: تحقيق أجندة التنمية المستدامة جعل مصر في مصاف الدول الكبرى
قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية، شهادة جديدة توثقها الدولة المصرية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق المفهوم الصحيح للتنمية البشرية في مختلف المجالات.. اضغط هنا