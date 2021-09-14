بهذه الطريقة.. أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "عروستي"

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة من فيلم "عروستي" برفقة الفنانة جميله عوض، وذلك عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "حاتم" على الصورة قائلًا:" أخاف اقول وتحسد عروستي.. انتظرونا 22/١9 بالسينمات ان شاء الله ".



فيلم "عروستي " من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة كلًا من جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، والكثير من ضيوف الشرف.