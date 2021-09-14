Advertisements

مؤلف تقرير التنمية البشرية: مصر استعادت السيطرة على مقدراتها (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:09 م
كساب أحمد
قال الدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية، إن العمل على التقرير بدأ منذ أكثر من عام مع مجموعة متميزة من الباحثين، مضيفًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من قام بمراجعة تقرير التنمية البشرية مما يعطي استقلالية وحيادية للتقرير.

تقرير التنمية البشرية
وتابع "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تقرير التنمية البشرية اعتمد على البيانات الأساسية التى أصدرتها الدولة المصرية، وتتبع المؤشرات الدولية التى تعكس صورة الأداء المصري.

وأوضح أن تقرير التنمية البشرية تناول المسيرة والمسار لرؤية مصر، مشيرا إلى أنه من 2010 - 2013 كانت مرحلة غير مستقرة في مصر مما أثر على الأداء الاقتصادي واستعادت مصر السيطرة على مقدراتها وتخطط لمستقبلها منذ 2016.

الزيادة السكانية
وأكد أن تقرير التنمية البشرية تتضمن العديد من التوصيات في عدة محاور لاستمرار التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم التحديات التى واجهت الدولة المصرية لما لها آثار سلبية على التعليم والصحة، مضيفًا أن تقرير التنمية البشرية كان له عدة توصيات بشأن مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة متعددة الأوجه وتتعاون مع عدد كبير من القطاعات.

الكلمات المفتاحية

خالد زكريا تقرير التنمية البشرية المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية التنميه البشريه الأمم المتحدة الإنمائي

أخبار تهمك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

منذ أقل من نصف ساعة

خاص- الأهلي يُجدد تعاقده مع نجم الفريق لمدة ٤ مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

صفقة مجانية كبرى معروضة على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

خبر سار لليفربول قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

منذ ثلث ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. تأجيل مباريات كأس مصر بسبب معسكر المنتخب

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رونالدو يفاجئ نجوم مانشستر يونايتد بنظامه الغذائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"التخطيط": 40 مليار جنيه لتحسين البنية المعلوماتية في 3 سنوات

هالة السعيد: الزيادة السكانية في الآونة الأخيرة تطلبت ضبط النمو السكاني

شاهد.. "التخطيط": خطوات جادة لمواجهة الزيادة السكانية

وزيرة التخطيط : ضبط النمو السكاني قائم على التمكين الاقتصادي للمرأة

الإمارات الأولى عربيا في التنمية البشرية 2020

الأمم المتحدة: مصر من الدول القليلة التي حافظت على نموها الاقتصادي خلال كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:31 م

مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته النارية

10:34 م

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

12:57 م

تطور جديد بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

07:59 م

خبر سار لليفربول قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

10:36 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements