مؤلف تقرير التنمية البشرية: مصر استعادت السيطرة على مقدراتها (فيديو)



تقرير التنمية البشرية

وتابع "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تقرير التنمية البشرية اعتمد على البيانات الأساسية التى أصدرتها الدولة المصرية، وتتبع المؤشرات الدولية التى تعكس صورة الأداء المصري.



وأوضح أن تقرير التنمية البشرية تناول المسيرة والمسار لرؤية مصر، مشيرا إلى أنه من 2010 - 2013 كانت مرحلة غير مستقرة في مصر مما أثر على الأداء الاقتصادي واستعادت مصر السيطرة على مقدراتها وتخطط لمستقبلها منذ 2016.



الزيادة السكانية

وأكد أن تقرير التنمية البشرية تتضمن العديد من التوصيات في عدة محاور لاستمرار التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم التحديات التى واجهت الدولة المصرية لما لها آثار سلبية على التعليم والصحة، مضيفًا أن تقرير التنمية البشرية كان له عدة توصيات بشأن مواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة متعددة الأوجه وتتعاون مع عدد كبير من القطاعات.



قال الدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية، إن العمل على التقرير بدأ منذ أكثر من عام مع مجموعة متميزة من الباحثين، مضيفًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من قام بمراجعة تقرير التنمية البشرية مما يعطي استقلالية وحيادية للتقرير.