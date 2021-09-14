"الإفتاء": لا إثم على الأب الذي يكتب أملاكه لبناته في حياته بشرط



دار الإفتاء

وأشار "عاشور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أن كتابة الأب ممتلكاته لبناته بنية حرمان فئات معينة من الميراث حرام شرعا، موضحا أنه لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد فى إنفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء.



حرمان الأب لبناته

وأضاف: "إذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته فى مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن والشرع يقول له أن يرفق بها أو يعطيها بشرط ألا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة".





قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأب الذي يقوم بكتابة أملاكه لبناته في حياته لا يوجد عليه إثم شرعا، ولكن بدون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث.