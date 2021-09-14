راندا أبو الحسن: لولا الإصلاح الاقتصادي لتعاظمت آثار كورونا بمصر (فيديو)

قالت راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقرير التنمية البشرية 2021 يجمع كل التغيرات والتطورات التي حدثت بمصر خلال العقد الفائت، مضيفًا أن التقرير يرصد التحديات التي تمر بها مصر وكذلك يقدم توصيات للمستقبل.



وأكدت "أبوالحسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمدموسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، لم يكن سهلا ولولا إدارته بشكل جيد من قبل مصر، كانت التأثيرات السلبية ستتعاظم خلال فترة أزمة كورونا.



وعن تصوير والدتها مع الرئيس، قالت إن والدتها كانت راغبة في التصوير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندما عرضت عليه وافق، مؤكدة أنه يتميز برحابة صدر، لافتة إلى أن هناك تحديات أمنية بدول الجوار لمصر، وتحديات اقتصادية على مستوى العالم.

