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التضامن تقرر صرف معاش شهري لـ زوجة أحمد هيبة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:28 م
احمد هيبة
احمد هيبة
مي مرسي
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية عن تحدثه مع وزارة التضامن الاجتماعي وتقرر صرف معاش شهري لزوجة الفنان أحمد هيبة.

وجاء ذلك عقب انتشار أخبار حول سوء الحالة المادية لـ عائلة أحمد هيبة عقب وفاته، حيث كان يعمل زوجها باليوم.

وتدخل الدكتور أشرف زكي، وتواصل مع زوجة أحمد هيبة، كما أكد على أنه لن يتركها في أزمتها على الرغم من أن أحمد هيبة ليس عضو بنقابة المهن التمثيلية.

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