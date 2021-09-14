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باللون الموڤ.. مايان السيد تبهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 10:21 م
مايان السيد
مايان السيد
منار أشرف داود
شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "مايان" وهي ترتدي فستان باللون الموف مكشوف البطن، ومزود بفتحة من الرجل، ووضعت ماكياج يناسب الإطلالة، واعتمدت على تسريحة ضفيرة الشعر وعلقت على الصور قائلة:" في حالة كنت لا تعرف فاللون الموف هو المفضل لدي"، مما أثار إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية" مع عدد من الفنانين أبرزهم يسرا وجميلة عوض.

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