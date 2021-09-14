وزيرة التخطيط عن تقرير التنمية البشرية: "مبروك علينا كلنا"



تقرير التنمية البشرية

وتابعت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الثلاثاء، أن تقرير التنمية البشرية مهم من عدة جوانب أولها أن الباحثين القائمين عليهم يتمتعون بالاستقلالية، ودور الحكومة فقط توفير كافة البيانات، والأدوات التي يحتاجونها.



ولفتت إلى أن التقرير توقف منذ آخر إصدار له في عام 2010، وبالتالي فإن التقرير الذي صدر اليوم يرصد مسيرة عقد كامل في مسيرة الوطن شهدت فيها مصر عقبات وتحديات لم تكن سهلة على الإطلاق، معقبة: " ليس ذلك فقل بل كونه أول تقرير يرصد الاوضاع والتطورات في أعقاب جائحة " كوفيد19 ".



وأشارت إلى أن التقرير رصد مسيرة تنمية عشرة سنوات وهي مهمة لم تكن سهلة على الإطلاق نظرات لتغيرات كثيرة وتطورات هائلة شهدها الوطن، لافتة إلى أن دور الحكومة ممثلًا في وزارة التخطيط كان بالأساس توفير البيانات والأدوات التي يحتاجها الباحثون في توثيق تلك المسيرة.



مؤشر التنمية على مستوى المحافظات

وأضاف أن مؤشر التنمية على مستوى المحافظات مؤشر مهم جدًا جدًا بالنسبة للدولة المصرية كونه يتعلق أيضًا وذو صلة وثيقة مع إطلاق برنامج تطوير القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، معقبة: "التقرير يرصد مستوى التنمية البشرية على مستوى المحافظات".





هنأت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المصريين بصدور تقرير التنمية البشرية، قائلة: "مبروك علينا كلنا كونه تقرير مهم لمصر".