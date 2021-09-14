مجاهد: مشروع قانون لتطوير التعليم الفني

قال محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إنه تم تنفيذ إستراتيجية لتطوير التعليم وخاصة التعليم الفني منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بصدد مناقشة مشروع قانون لتطويره.



وأضاف "مجاهد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "نتبع إستراتيجية لتحسين جودة التعليم الفني حتى يزيد الإقبال من الطلاب عليه".



وأشار إلى أنه في بداية تأسيس المدارس التكنولوجية تم البدء بثلاث جامعات في عام 2018، زادت إلى 11 مدرسة في 2019، وبعد ذلك ارتفعت إلى 17 مدرسة في 2020 ومتوقع في أكتوبر من هذا العام أن تصل إلى 26 مدرسة.



وأكد أن المدارس التكنولوجية التطبيقية الجديدة أخرجت ثلاث دفعات ناجحة للمساهمة في تدعيم القطاع الفني بمصر، موضحًا أن الدولة المصرية تقدم كافة الجهود لدعم التعليم الفني لتحقيق الإقبال والانتشار المطلوب لسوق العمل.